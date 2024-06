Votanti in calo a Sanremo e Rapallo per eleggere i sindaci

E' in calo rispetto al primo turno l'affluenza alle urne nei comuni di Rapallo (Genova) e Sanremo (Imperia) dove si vota per il ballottaggio tra i candidati sindaco. A Rapallo, alle ore 12 aveva votato il 7% degli elettori mentre alle 19 il dato è salito al 21,4%, in diminuzione rispetto al 28,8% di due domeniche fa. A Sanremo, hanno votato alle ore 12 il 12,4% degli elettori, alle 19 il 28,3%, in calo rispetto al 32,8% del primo turno.

A Rapallo la sfida è tra Elisabetta Ricci, sostenuta dal centrodestra e da liste civiche, e Armando Ezio Capurro sostenuto da liste civiche e, dopo un apparentamento, anche dal Pd.

A Sanremo corrono Gianni Rolando sostenuto dai partiti del centrodestra e Alessandro Mager civico di area centrodestra.

Le urne restano aperte fino alle 23 questa sera e domani dalle 7 alle 15.



