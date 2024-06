Sanremo sceglie il sindaco tra Rolando e Mager

E' sfida da domani a Sanremo (Imperia) per la scelta del sindaco tra il candidato civico del centrodestra Alessandro Mager, avvocato di professione, e il candidato sostenuto dai partiti di centrodestra, ingegnere Gianni Rolando. Il ballottaggio si svolgerà domani e lunedì. A votare al primo turno, l'8 e il 9 giugno scorsi, erano stati 25.481 cittadini su 46.071 aventi diritto: il 55,31%. 657 le schede nulle, 189 quelle bianche e sei quelle contestate. In questo scenario, con sei candidati a sindaco, la colazione di Rolando (Fratelli d'Italia; Sanremo Domani; Andiamo!; Lega Sanremo; Forza Italia e Udc) aveva ottenuto 10.436 voti, pari al 42,37% delle preferenze. Secondo Mager, che con le quattro liste in suo sostegno (Anima, Sanremo al Centro, Idea e Forum Sanremo) aveva ottenuto 7.957 voti, fermandosi al 32,31%. Fuori dai giochi del ballottaggio gli altri quattro candidati che, complessivamente, avevano racimolato 6.236 voti, di cui la maggior parte erano andati al candidato civico di centrosinistra Fulvio Fellegara (4.894 preferenze). Proprio quest'ultimo, nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente il proprio sostegno a Mager, seppur senza aver concluso un apparentamento con la sua coalizione. La decisione di Fellegara, accusato dal centrodestra di tradimento verso i suoi elettori, ha reso il clima effervescente, tanto che ieri Mager ha depositato un esposto ai carabinieri denunciando la presunta scorrettezza di alcuni esponenti delle destre che avrebbero falsificato il facsimile della scheda elettorale per confondere gli elettori inserendo i simboli di Generazione Sanremo e del Partito Democratico della coalizione di Fellegara.



