Cazzotti per rubare bici a ragazzino, denunciati 2 minori

Un ragazzino è stato rapinato in centro di Sanremo (Imperia) da due coetanei che lo hanno colpito al volto per poi rubargli la bici. I fatti sono accaduti nella tarda serata dello scorso 4 giugno, ma la notizia trapela soltanto oggi a indagini concluse. A chiedere aiuto è stata la madre della giovane vittima, una donna ucraina che, pur non parlando italiano, è riuscita a spiegare ai militari della Guardia di Finanza quello che era accaduto. Il ragazzino ha raccontato agli investigatori di non conoscere i due aggressori, ma di averli visti salire con la sua bicicletta arancione su una corriera diretta a Ventimiglia. Ascoltando alcuni testimoni, tra cui il conducente della corriera, i militari sono riusciti a ricostruire il tragitto compiuto dagli aggressori, scesi alla prima fermata del "Borgo" a Sanremo da dove si sono poi diretti in località Borgo Tinasso. I finanzieri hanno continuato a cercare i due ragazzini finché non hanno trovato prima la bici, abbandonata a bordo strada e, poco distante, i due giovanissimi che, interrogati, hanno ammesso aggressione e furto, e sono stati dunque denunciati per rapina alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Genova.



