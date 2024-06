San Giovanni Battista a Genova tra falò, concerti e mostre

Il tradizionale falò nella notte del 23 giugno, il ghost tour alla scoperta dei segreti del centro storico, ma anche un concerto di Paolo Jannacci, un'esposizione dei crocifissi delle confraternite cittadini, le voci bianche del Carlo Felice e tanto altro ancora: sono gli appuntamenti con cui la città di Genova festeggia, dal 23 al 24 giugno, San Giovanni Battista, patrono della città. "La festa San Giovanni - dice l'assessora alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli - è una delle giornate più importanti per i genovesi, capace di solidificare un legame stretto tra la festa popolare e i riti religiosi che rappresentano per la città momenti di storia e cultura e devozione". La consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri, aggiunge: "Dopo il ghost tour, in attesa del falò di San Giovanni, piazza Matteotti si animerà con tanta musica, prima un dj set, poi con il concerto di Paolo Jannacci, e a seguire il concerto a cura di Dune Mosse, tribute band di Zucchero". Ma San Giovanni è anche tradizione: il 24 giugno alle 17 nella cattedrale di San Lorenzo, Marco Tasca, arcivescovo di Genova, presiederà la celebrazione dei Vespri solenni e pronuncerà il suo discorso alla città. A seguire, si svolgerà la processione con la cassa contenente le ceneri del precursore e la solenne processione con la cassa argentea del XVI secolo e i crocifissi. Questi ultimi, portati dalle confraternite, resteranno esposti in cattedrale, per la prima volta, fino al 30 giugno. Paola Martini, conservatrice del museo Diocesano, ricorda tra le altre cose "l'apertura degli oratori di San Giacomo e Sant'Antonio della Marina, gli unici rimasti, insieme ai due piccoli oratori del Rosario e della Sacra Cintura, delle grandi architetture delle confraternite che erano presenti in centro città Infine, lunedì 24 giugno alle 19, con ingresso gratuito, alla Basilica Santissima Annunziata del Vastato di Genova, il Teatro Carlo Felice con la Comunità di Sant'Egidio, presenta un concerto del coro di voci bianche.



