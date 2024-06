Imperia, stop all'asporto serale e notturno di bottiglie vetro

Stop del Comune di Imperia all'asporto serale e notturno delle bottiglie in vetro fino al 15 settembre contro l'abbandono selvaggio e per evitare rischi alla sicurezza pubblica. Lo ha deciso il sindaco Claudio Scajola firmando un'ordinanza che prevede "in tutto il territorio comunale di Imperia il divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle 20 alle 6 del giorno seguente, per il periodo che va dal 18 giugno 2024 al 15 settembre 2024", disponendo nel contempo "l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta".

Resta consentita la consumazione negli spazi aperti al pubblico solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione e nelle aree esterne di relativa pertinenza adibite a dehors o ad area attrezzata. Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni dell'ordinanza sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fino a 500 euro.

"Un provvedimento ragionato, assunto alla luce dei fenomeni di abbandono di contenitori in vetro che abbiamo registrato nell'ultimo periodo. - motiva Scajola - Le bottiglie in vetro lasciate agli angoli di strade e marciapiedi, oltre a deturpare il suolo pubblico, possono costituire un pericolo per l'incolumità di cittadini e turisti in occasione di momenti di aggregazione che, specie nella stagione estiva, comportano la presenza di un alto numero di persone. Peggio ancora: le bottiglie di vetro potrebbero essere usate, come è accaduto, come strumento contro persone o cose. Ho chiesto al Comandante della Polizia Locale di vigilare, soprattutto nei punti più sensibili, affinché ci sia il pieno rispetto delle disposizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA