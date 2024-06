Accordo Confindustria Spezia-Banco BPM per l'accesso al credito

Un plafond di 100 milioni di euro verrà messo a disposizione delle aziende associate Confindustria La Spezia da parte di Banco Bpm per favorire l'accesso al credito in maniera efficiente e veloce. Questo è il contenuto dell'accordo che verrà firmato il prossimo giovedì 20 giugno in occasione della presentazione dello stesso in un evento aperto a tutte le aziende del territorio.

La partnership garantisce alle imprese associate linee di credito e servizi 'ad hoc' atti ad agevolare l'accesso al credito anche attraverso l'assistenza e la consulenza di un team di specialisti Banco Bpm che saranno periodicamente presenti presso la sede di Confindustria La Spezia. Il tutto con una particolare attenzione al finanziamento delle operazioni con l'estero, alla transizione aziendale nel rispetto delle norme esg e alla ricerca di servizi finanziari personalizzati.

"Questa iniziativa si inserisce nella politica industriale posta in essere da Confindustria La Spezia per restare vicino alle imprese nel processo di crescita e sviluppo dei loro mercati - ha detto Mario Gerini, presidente Confindustria La Spezia - Per le nostre imprese si tratta di una grande opportunità: dopo la firma potranno attingere credito da un plafond importante di 100 milioni di euro, con scontistiche particolari e prodotti modulabili sulle esigenze delle aziende.

Vogliamo da un lato agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di credito e, dall'altro, mettere a disposizione delle imprese che rappresentiamo un canale diretto con Banco Bpm".



