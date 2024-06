Incidente tra moto al Passo del Bracco, tre feriti

Tre motociclisti ricoverati in ospedale, di cui uno in condizioni gravi, è il risultato di un incidente tra centauri avvenuto al Passo del Bracco, zona al confine tra le province di Genova e la Spezia molto frequentata dagli amanti delle due ruote. Attorno alle 12 il sinistro, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, che ha lasciato sull'asfalto tre persone soccorse dalle ambulanze della Croce rossa di Sesta Godano e della Pubblica assistenza di Brugnato insieme all'automedica Delta 3.

Due dei feriti sono stati trasferiti via terra all'ospedale di Lavagna, mentre per un terzo è stato necessario il trasferimento di urgenza al policlinico San Martino di Genova con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA