Crociere, su Costa Smeralda le ''Sea Destination''

Costa Smeralda, l'ammiraglia di Costa Crociera la compagnia battente bandiera italiana, ha inaugurato l'estate con le ''Sea Destionations'' ovvero tre destinazioni tutte nuove da scoprire a bordo della nave durante la navigazione. Un vero viaggio nel viaggio, dove cielo e mare si uniscono.

A bordo di Costa Smeralda, che ha inaugurato la stagione 2024 attraccando tutti i venerdì dal porto di Genova, gli ospiti potranno scoprire nelle acque del Mediterraneo come navigare guardando le stelle. Un momento unico, dove le stelle saranno le protagoniste indiscusse dell'evento. Nel buio più totale, anche le luci della nave si spegneranno, la voce di uno degli ufficiali di bordo condurrà l'ospite a scoprire le costellazioni che per centinai hanno fatto da bussole ai marinai. Non poteva mancare un momento tutto italiano, una colazione con una tazzina di espresso, quello vero, e una fetta di torta caprese, ammirando l'alba davanti ai faraglioni dell'isola di Capri. Per poi arrivare all'ultima destinazione nelle acque del Santuario dei Cetacei, dove un gioco di luci svela i segreti dei suoi abitanti: delfini, balene e megattere. Il tutto da una posizione privilegiata: il mare aperto. Tre destinazioni tutte speciali, che hanno come obiettivo quello di unire il mare, le stelle e la terra.

L'itinerario 2024 di Costa Smeralda andrà così alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra città d'arte, spiagge e paesaggi inediti con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. A quali da giugno si sono aggiunte le "Sea Destinations".



