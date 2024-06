A Chiavari 'Spiaggia per tutti', a Sestri L. accessi limitati

'Spiaggia per tutti': questo lo slogan del tratto di spiaggia attigua al porto turistico di Chiavari che da oggi e fino al 14 settembre sarà aperta al pubblico gratuitamente. Il comune di Chiavari ha voluto continuare il progetto con l 'Anffas e il Villaggio del Ragazzo per offrire un servizio balneare completo di ombrelloni, servizi igienici, postazioni con cabina e personale di salvataggio.

A Sestri Levante invece dal 1 luglio saranno limitati gli accessi alla spiaggia di Portobello fino ad un massimo di 400 persone .Vietata la posa di tavolini in spiaggia prima delle ore 18 per i ristoranti e bar. Per quest' anno il comune non sembra orientato, viste le polemiche, a mettere una tassa per accedere alla spiaggia più ambita del Tigullio.



