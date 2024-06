Torna Liguria delle Arti, in estate arte e letteratura diffusa

Torna Liguria delle Arti il progetto itinerante prodotto da Teatro Ipotesi con il patrocinio di Rai Liguria, la collaborazione di varie istituzioni musicali quali la Giovine Orchestra Genovese, i Conservatori di Genova e Spezia, e il sostegno dei Comuni coinvolti nel ricco itinerario e della Regione Liguria. Liguria delle Arti, creata da Pino Petruzzelli nel 2018, propone una serie di appuntamenti in regione, in luoghi particolarmente rilevanti sul piano artistico e mescola l'arte visiva con la poesia e la musica. Lo spettatore si trova calato in una dimensione particolarmente stimolante, gode della visione di una magnifica opera pittorica e la vive ascoltando versi poetici e musica raffinata. Una particolare alchimia che spiega il successo delle precedenti edizioni.

"Anche in questa VII edizione - racconta il direttore artistico Pino Petruzzelli - scopriremo grandi capolavori che valgono il viaggio, due fra tutti: la rarissima scultura di Luca Cambiaso a Varese Ligure e il dipinto del grande maestro del barocco Gregorio De Ferrari a Dolcedo e poi splendidi borghi legati a scrittori come Camillo Sbarbaro che unisce Santa Margherita Ligure e Spotorno. Celebreremo anniversari di grandi poeti come Giovanni Giudici a Portovenere e Beatrice Solinas Donghi a Serra Riccò, saliremo sulla Torre simbolo di Savona, scopriremo splendide chiese, oratori e santuari a Finale Ligure, Camogli, Imperia e Montebruno, e per il gran finale, andremo a Ceriale, nell'unica biblioteca interamente dedicata alla Liguria". Nel corso delle serate sono oltre 40 le opere artistiche e letterarie analizzate dagli storici dell'arte e dai docenti di letteratura italiana, 100 i brani di narrativa e poesia scelti e recitati da Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano, 50 i brani eseguiti da Eliano Calamaro, dai solisti della GOG, dagli allievi dei due Conservatori e dal cantautore Marco Giudici. Dodici le tappe. Si partirà il 21 giugno da Spotorno (Oratorio della Santissima Annunziata), poi Portovenere (Sala ex Convento Olivetani, 29 giugno), Serra Riccò (Giardini Beatrice Solinas Donghi, 30 giugno), Savona (Palazzo degli Anziani, 5 luglio), Finale Ligure (Chiesa di San Sebastiano, 11 luglio), Dolcedo (Chiesa di San Tommaso Apostolo (20 luglio), Camogli (Oratorio SS. Prospero e Caterina, 26 luglio), Imperia (Santuario di Nostra Signora Assunta, 1° agosto), Varese Ligure (Chiesa di San Pietro Apostolo, 3 agosto), Montebruno (Santuario Nostra Signora di Montebruno, 17 agosto), Santa Margherita (Villa Durazzo, 21 agosto) e infine Ceriale (Teatro Carlo Cacca e Casa Girardenghi, 24 agosto).



