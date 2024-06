Alla riscoperta della confraternite nel centro storico di Genova

Un percorso diffuso alla riscoperta dei tesori d'arte sacra popolare delle confraternite, a partire dalle celebrazioni di San Giovanni Battista patrono della città, animerà dal 21 giugno per la prima volta il centro storico di Genova coinvolgendo sei tappe: la cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Tursi, il Museo Diocesano, gli oratori di san Filippo in via Lomellini, di san Giacomo alla Marina e di sant'Antonio Abate con visite, esposizioni, mostre e aperture straordinarie.

'Una tradizione di storia, arte e devozione', è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova, dall'arcidiocesi di Genova e dal priorato generale delle confraternite genovesi.

"La presenza capillare delle confraternite sul territorio ci rende orgogliosi e anche per questo, all'interno della valorizzazione delle tradizioni cittadine, ho voluto realizzare questo percorso espositivo affinché visitatori, ma soprattutto cittadini genovesi, possano essere consapevoli dell'immenso patrimonio, culturale e sociale, che i confratelli e le consorelle rappresentano per la nostra città - dichiara l'assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli -. La storia delle confraternite ha radici lontane e la presenza nel perimetro dell'arcidiocesi di 130 Confraternite attive dimostra il forte e ancora attuale radicamento su territorio che si tramanda di generazione in generazione. Promuovere la conoscenza della propria attività e dei propri valori, come parte del dna della nostra comunità, significa anche valorizzare e fare conoscere l'arte e la cultura che luoghi di culto come gli oratori custodiscono da secoli, nei nostri quartieri, simbolo del policentrismo della nostra città".

"Il percorso permetterà di conoscere meglio alla città la ricchezza costituita dalle oltre 130 confraternite presenti sul territorio. - commenta il coordinatore dell'ufficio Beni culturali dell'arcidiocesi di Genova padre Mauro de Gioia - Con i loro maestosi e caratteristici crocifissi processionali, i corredi liturgici, le casse e le cappe processionali che saranno esposti in diversi luoghi della città, le confraternite ci parlano di un patrimonio artistico, devozionale e di carità che nel corso dei secoli è stato tramandato fino ad oggi".

Dal 21 giugno al 7 luglio Palazzo Tursi ospiterà 'Anime e volti delle confraternite', mostra fotografica dedicata alle confraternite genovesi attraverso gli scatti del fotografo Fabio Bussalino.



