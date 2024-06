Occupazione, Cgil e Cisl 'situazione Liguria da monitorare'

Sono 627.283 gli occupati in Liguria nel primo trimestre 2024 in aumento di 15.011 unità rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Rispetto all'ultima rilevazione disponibile però (quarto trimestre 2023), i dati Istat elaborati dal responsabile Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria Marco De Silva, rilevano un calo di 15.775 occupati pari al -2,5%. Con segno meno anche il settore industria (del quale fan parte le costruzioni) che nel primo trimestre 2024 perde 3.143 occupati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 132.324 occupati totali. Molto male le costruzioni che scendono a 39.046 occupati e dove gli occupati dipendenti diminuiscono di un terzo (-10.294). I servizi invece crescono raggiungendo quota 485.999 occupati "L'andamento altalenante dell'occupazione è il frutto di una precarietà sempre più accentuata: ormai tra i nuovi assunti 80 su 100 sono precari - commenta Maurizio Calà segretario generale Cgil Liguria - Il dato dell'occupazione non rileva più una condizione di serenità e sostenibilità economica per lavoratrici e lavoratori che spesso sono sottopagati, subiscono part time involontari o contratti di lavoro di pochi giorni". Sul tema della precarietà la Cgil è impegnata a raccogliere le firme per poter presentare un quesito referendario specifico che cancelli la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l'utilizzo a causali specifiche e temporanee "I dati del resto parlano chiaro - aggiunge Calà - il settore che cresce maggiormente è quello dei servizi, comparto dove tradizionalmente il precariato è la forma più diffusa di reclutamento. Ormai i tre quarti di chi vive in Liguria è occupato nei servizi, mentre il settore industria e soprattutto le costruzioni perdono terreno: puntare tutto su un unico comparto va a scapito del valore aggiunto che esprimono i settori produttivi tradizionali e rappresenta una forma di miopia politica e una deriva pericolosa che denunciamo da tempo".

Maestripieri 'situazione ligure da monitorare'

Cresce del 2,41% l'occupazione in Liguria nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2023, i dati sono stati pubblicati oggi dall'istat. Nel primo trimestre 2023 gli occupati erano 612mila. Nel primo trimestre 2024 gli occupati sono saliti 627mila. Il dato è in calo, invece, rispetto al quarto trimestre 2023 quando gli occupati in Liguria erano 643mila Crescono gli addetti nel settore "commercio, alberghi, ristoranti": + 10mila unità (da 137mila a 147mila). Si registra, invece, un calo nell'industria con gli occupati che sono passati da 135mila a 132mila. «La situazione occupazionale in Liguria resta da monitorare con grande attenzione - commenta Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria -. A fronte di un leggero aumento rispetto al periodo gennaio-marzo 2023, non va sottovalutato il confronto con i dati degli ultimi 3 mesi del 2023, così come deve fare riflettere la perdita di 3mila addetti in un settore cruciale per l'economia del territorio come il manifatturiero, diretta conseguenza delle tante crisi industriali tuttora irrisolte. Motivo di soddisfazione, invece, l'aumento del numero di lavoratori dipendenti nel settore turistico, frutto di un patto regionale che abbiamo fortemente voluto sin dalla sua prima edizione e che dovrebbe rappresentare un esempio da esportare in altri settori».

