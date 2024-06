Il grande padel arriva a Genova con la tappa del Premier P2

Arriva a Genova la prima edizione di 'Genova Premier Padel P2' che trasformerà dal 30 giugno al 7 luglio, già capitale europea dello sport 2024, nella capitale del padel. I campi di Valletta Cambiaso faranno da sfondo per un appuntamento mondiale con la tappa del circuito che si fermerà per la prima volta all'ombra della Lanterna con tutti i più importanti giocatori internazionali.

"Poter portare il circuito più importante al mondo del Padel in una città straordinaria come Genova è il nostro orgoglio-ha sottolineato Luigi Carraro, presidente della federazione internazionale Padel--. Il pubblico sarà numerosissimo negli spalti di un centrale bellissimo che sono andato personalmente a visitare ieri a Valletta Cambiaso. Abbiamo tutti gli ingredienti per fare una prima straordinaria edizione del Premier Padel P2 a Genova".

L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Tursi e la novità principale sarà un campo di Padel per la prima volta a bordo di una nave della Marina Militare: la Garibaldi.

"Credo che il Padel stia crescendo in maniera esponenziale un po' in tutta Italia. Quindi è un evento che, oltre per i gesti tecnici esemplari, attira molti appassionati - ha aggiunto il presidente ad interim di Regione Liguria, Piana- sportivi e non, perché è di grande livello. I dati dicono che in Italia il Padel sta crescendo circa del 22% all'anno. La Liguria ha un dato superiore perché sta crescendo dal 27, quindi probabilmente stiamo investendo molto bene".

Alla presentazione ha preso parte anche il presidente della Fit Angelo Binaghi. "Il Padel va fortissimo e non solo il Padel perché tra un po' andrà fortissimo anche il pickleball che stiamo lanciando in tutta Italia. Il Padel è stato il più grande fenomeno sportivo in Italia negli ultimi anni. Adesso abbiamo un'autentica invasione nei nostri circoli da parte di neo appassionati e anche di gente che ritorna al tennis dopo tanto tempo".

"Ci aspettiamo una notevole ricaduta dal punto di vista turistico per questi eventi, ma soprattutto un messaggio importante che è quello dello Sport-ha concluso il sindaco Bucci-, perché chi fa sport in genere è un buon cittadino".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA