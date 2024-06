Campagna 'Incidente? pensaci prima', raggiunte 2.400 persone

È tempo di bilanci per la campagna promossa dal Comune di Genova, con Aci Genova e UniGe 'Incidente? Pensaci prima' iniziata il 29 aprile 2022 e formalmente terminata lo scorso 29 ottobre ma che, per volontà dell'Amministrazione comunale, visto anche il diffuso gradimento per i controlli etilometrici volontari in occasione della movida, continua ancora oggi.

Una campagna finanziata con 450 mila euro che ha visto in prima linea Polizia Locale e Protezione Civile coinvolti in una serie di azioni mirate alla prevenzione e al contrasto dell'incidentalità stradale legata all'uso di droga e alcool e che si è strutturata con diverse modalità comunicative e informative senza tralasciare la formazione, con lo scopo di costruire la consapevolezza del rischio stradale e incrementare le motivazioni a una guida responsabile. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti da un'iniziativa che ha rappresentato un impegno concreto e continuo per la sicurezza stradale - ha detto l'assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino - La presenza costante della Polizia locale nelle aree più frequentate dai giovani con la Protezione Civile ha permesso di raggiungere oltre 2.400 persone e di effettuare controlli capillari sull'assunzione di alcol e droghe alla guida. L'importanza del loro lavoro - prosegue Gambino - unito agli sforzi di tutti i partner coinvolti, ha contribuito in modo significativo a promuovere una maggiore consapevolezza del rischio e a incentivare comportamenti responsabili sulla strada".

"I numeri - ha detto il comandante Gianluca Giurato - ci dicono che questa campagna ha funzionato. Non solo per il calo dell'incidentalità, ma anche per il numero di persone, soprattutto giovani che abbiamo raggiunto. È stata una campagna importante, che ha visto il coinvolgimento di un numero cospicuo di agenti che hanno avuto modo di ricevere un'ulteriore formazione specifica per quanto riguarda le modalità per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti".

"È un progetto molto stimolante - spiega il direttore di Aci Genova Raffaele Ferriello - sia per la collaborazione tra istituzioni sia perché ha coniugato un grande impegno di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza con un'attività di vera formazione rivolta ai ragazzi delle scuole ma anche al corpo di polizia locale con video pillole specialistiche - Aci è costantemente impegnato in queste attività di prevenzione ed il trend in calo della incidentalità stradale a Genova ci sta premiando". Per lo svolgimento delle attività sono stati acquistati: 9 motocicli, 4 etilometri e 10 precursori, nonché 4000 etilotest. A questi si devono aggiungere, per quanto concerne i controlli sugli stupefacenti, l'acquisto di un drogatest e di 320 test.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA