Madama Butterfly di Puccini 'debutta' su portaerei della Marina

Per la prima volta in assoluto un'opera lirica verrà allestita in forma integrale a bordo dell'incrociatore portaerei Giuseppe Garibaldi della Marina Militare italiana. Protagonisti di Madama Butterfly di Puccini, che si terrà il 22 giugno, saranno i giovani cantanti della masterclass tenuta dal baritono Roberto Sèrvile. È la prima volta in assoluto che un'opera lirica viene rappresentata su un'unità navale della Marina Militare.

La direzione artistica dell'evento è affidata al maestro Roberto Sèrvile con regia, concept e luci di Paolo Panizza e Stefano Giaroli quale direttore dell'orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, con il coro dell'Opera di Parma. Le scene sono a cura di Valeria Vago, i costumi di Arte Scenica Reggio Emilia, assistente alla regia Elena Snidero. La rappresentazione sarà preceduta, alle ore 20.30, da un intervento della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord diretta dal maestro Vito Ventre.

L'iniziativa, voluta da Comune della Spezia e l'associazione Amici del Loggiato, in collaborazione con la Marina Militare, è stata presentata nell'ambito della seconda edizione del La Spezia Lirica Forum che quest'anno sarà dedicata a Giacomo Puccini, nella ricorrenza dei 100 anni dalla morte del grande compositore ed è uno dei tre appuntamenti che comprendono una lezione-concerto del maestro Bruno Nicoli, direttore musicale del palcoscenico della Scala di Milano, sull'opera di Puccini e un convegno sulla figura di madama Butterfly, mettendo in evidenza la sua rilevanza contemporanea e il suo impatto socioculturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA