Coniugi feriti, inquirenti valutano anche reato di stalking

Mentre i coniugi Imporzani lottano al San Martino per sopravvivere alla violenza dei colpi inferti con una roncola dall'ex fidanzato della figlia Giulia, Andrea Bandini ha trascorso il giorno del suo compleanno rinchiuso nel carcere di Genova Marassi dove è stato trasferito con l'accusa di duplice tentato omicidio continuato aggravato dalla crudeltà.

Sconcerto e dolore nel comune della Val Fontanabuona dove vive la famiglia Imporzano e a Chiavari dove è ben conosciuta la famiglia Bandini che da anni gestisce un negozio in centro.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stata la decisione di lasciarlo presa da Giulia dopo 5 anni di fidanzamento a far scatenare la rabbia di Andrea, prima espressa con messaggi e telefonate (su questo punto gli inquirenti ascolteranno nuovamente Giulia per valutare se inserire tra i capi di imputazione anche lo stalking ) e poi sfociata nella volontà di uccidere i genitori dell'ex fidanzata e il suo cane al quale era particolarmente attaccata.

Coniugi feriti, sottoposti a complesso intervento chirurgico

Angelo Imporzani, 62 anni e Karin Dupres, 64 anni i coniugi feriti a colpi di roncola dall'ex fidanzato della figlia Andrea Bandini nella propria abitazione a San Colombano Certenoli sono stati sottoposti a un complesso intervento chirurgico, che ha richiesto l'impiego di un'equipe multidisciplinare composta dai neurochirurghi del professor Gianluigi Zona, dai chirurghi della mano diretti dalla dottoressa Stefania Briano e del team maxillo-facciale di Bernardo Bianchi. La complessa operazione è durata 12 ore. Entrambi i pazienti sono ora ricoverati presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. La prognosi, si legge nel bollettino medico emesso dalla direzione del Policlinico San Martino, è per entrambi riservata



