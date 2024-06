Sanità, Gratarola 'nuovo ospedale Felettino pronto nel 2026'

Il progetto esecutivo del nuovo ospedale Felettino alla Spezia è in fase di valutazione da parte della società d'ispezione nel settore delle costruzioni edili Rina Check, il fine lavori resta confermato nel 2026. Lo spiega l'assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola ribadendo che "va avanti come da cronoprogramma la realizzazione dell'ospedale Felettino".

Il progetto esecutivo si trova, attualmente, nella fase di verifica da parte del Rina Check per conto della stazione appaltante: dopo l'approvazione, l'azienda Guerrato Spa procederà con l'avvio dei lavori. Rispetto ad alcune soluzioni esecutive proposte dal concessionario è stata richiesta una fase istruttoria che non pregiudica i tempi inizialmente stimati con il completamento dell'opera entro il 2026: la durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori è infatti di 850 giorni.

"Successivamente all'ultimazione dei lavori dovranno essere completate le fasi di collaudo e le operazioni di installazione delle attrezzature, delle apparecchiature elettromedicali, degli arredi e dei sistemi tecnologici, a seguito delle quali potrà essere avviata la fase di trasferimento dei pazienti e di avvio dell'operatività del nuovo ospedale", ricorda Gratarola aggiungendo che "in considerazione del processo sopra rappresentato, la piena operatività del nuovo ospedale Felettino della Spezia può essere prevista entro il 2028".



