Palazzo Rosso accoglie i libri illustrati di 'Sodalizi di Genio'

Da Picasso a Matisse fino a Isgrò, Leger e Pomodoro: i maggiori artisti dell'800 e 900 nel ruolo di illustratori di libri saranno in mostra dal 12 giugno al 15 settembre grazie alla mostra "Sodalizi di Genio" allestita presso Palazzo Rosso, Musei di Strada Nuova, in Via Garibaldi nel cuore di Genova.

"E' una mostra che racconta l'evoluzione dell'illustrazione libraria dalla metà dell'Ottocento fino al Novecento e la contemporaneità - ha spiegato Margherita Priarone, curatrice dei Musei di Strada Nuova-. Si chiama "Sodalizi di genio" perché un ruolo fondamentale l'hanno svolto tra 800 e 900 dei mercanti editori che mettevano insieme letterati del proprio tempo e artisti del proprio tempo per creare dei sodalizi di genio e rieditare grandi classici o opere del loro tempo con disegni di grandi maestri ed è stato un momento in cui soprattutto le avanguardie hanno visto nel libro decorato una possibilità di sperimentazione sulle pagine".

Libri che fanno parte della collezione di Beppe Manzitti.

"Sono forme d'arte di pittori cubisti, futuristi, surrealisti, espressionisti, fino ai libri d'artista del Novecento quando poi diventa preponderante il ruolo del pittore non serve più il testo di un letterato, ma il pittore che crea il suo oggetto libro" ha aggiunto la curatrice Priarone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA