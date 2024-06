Comune Genova, per quartiere Diamante chiesta Casa della cultura

Una nuova piazza, il nuovo teatro all'aperto per concerti ed eventi, la Casa della Cultura per attività ricreative, sono queste le richieste del territorio che entreranno a pieno titolo del percorso di rigenerazione urbana del quartiere Diamante di Genova. Il dato è emerso durante la presentazione del protocollo d'intesa per lo sviluppo di un processo di partecipazione relativo a una parte degli spazi collettivi del nuovo Quartiere Diamante a Genova, firmato a marzo dagli assessorati ai lavori pubblici e avvocatura e servizi sociali del Comune di Genova, dal Municipio V Valpolcevera, da Arte, dall'Ordine degli Architetti ppc, dal dipartimento architettura e design di UniGe e dalla direzione socio sanitaria della Asl3.

"Quello di oggi - ha sottolineato il vicesindaco Pietro Piciocchi- è un tassello della grande rigenerazione di Begato, ma ora bisognerà calare queste suggestioni proposte dal territorio nei progetti". Una rigenerazione urbana alla quale "bisogna affiancare una rigenerazione sociale - ha ricordato l'assessore ai servizi sociali Lorenza Rosso - per non costruire cattedrali nel deserto che non servono". A raccogliere i "desiderata" dei residenti la società "Avventura urbana" che ha realizzato le interviste sul territorio: la nuova piazza è stata richiesta da più dell'86% degli intervistati, quasi il 70 % desiderano un teatro all'aperto ma, tra le richieste, spicca anche la Casa della Cultura. "Una delle maggiori richieste - aggiunge il presidente del municipio, Federica Romeo - è quella di avere una garanzia dell'apertura di un ambulatorio medico, che sarà gestito dall'Ordine di Malta". Tutti progetti che ora dovranno essere recepiti nella progettazione definitiva. "Oggi il tema dell'abitare è sia emergenza che opportunità di rigenerazione - sottolinea Riccardo Miselli, presidente Ordine Architetti ppc di Genova - soprattutto in una città, come la nostra che è policentrica. Un tema complesso, che non può essere affrontato replicando soluzioni o modelli utilizzati altrove e che, per tipologia del territorio, per varietà del costruito e per il palinsesto sociale di riferimento, richiede, di volta in volta, una valutazione organica delle opportunità, degli strumenti da utilizzare e dei percorsi da attivare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA