Accoltellarono ragazzo in piazza a Bolzaneto, arrestati

Un ragazzo egiziano di 18 anni e un cittadino algerino di 34 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova per l'accoltellamento di un ragazzo di 24 anni avvenuto quasi una settimana fa in piazza Rissotto a Bolzaneto.

L'accusa per entrambi è tentato omicidio. Il ferito, anche lui di nazionalità egiziana, era stato trovato dai soccorritori con il coltello ancora conficcato nel fianco. Era stato portato all'ospedale San Martino intubato e in rianimazione. Ora le sue condizioni sono in miglioramento. I poliziotti delle volanti aveva subito fermato e denunciato a piede libero due giovani egiziani. Uno di loro è poi risultato non aver partecipato all'aggressione, mentre l'altro, che si era dichiarato minorenne ma che in realtà ha compiuto 18 anni da due mesi, è stato poi sottoposto a fermo 24 ore dopo la violenta aggressione. Ci sono invece volute altre 72 ore agli investigatori della squadra mobile per trovare l'altro aggressore, colui che ha sferrato la coltellata dopo aver colpito la vittima con delle catene: si tratta di un cittadino algerino di 34 anni senza fissa dimora che si era nascosto nell'appartamento di una connazionale a Rivarolo. Secondo gli investigatori stava racimolando i soldi per fuggire. Fondamentali per arrivare all'identificazione dei responsabili sono state le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena. Ancora ignote le ragioni che hanno portato alla violenta aggressione: potrebbe trattarsi di una lite avvenuta il giorno precedente. Ora la vittima, che è stata estubata, potrà fornire qualche elemento .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA