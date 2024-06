Torna a Genova Suq Festival, giovedì l'anteprima con Luxuria

Prende il via la XXVI edizione del SUQ Festival. L'appuntamento inaugurale è giovedì prossimo (ore 21,30) in piazza delle Feste al Porto Antico con lo spettacolo 'Princesa' con Vladimir Luxuria. Un'anteprima perché il viaggio nel festival multiculturale, con le botteghe degli artigiani e i sapori delle 13 cucine diverse si inaugurerà venerdì. La manifestazione, fondata nel 1999 da Valentina Arcuri e Carla Peirolero si articola in undici giorni con più di 60 eventi che coinvolgeranno oltre 100 ospiti, provenienti da 35 Paesi rappresentati attraverso arti performative, letteratura, artigianato, cucine, iniziative EcoSuq. La rassegna teatrale proporrà 9 titoli di cui 2 prime nazionali. La cultura della pace è il filo conduttore che attraversa tutto il Festival del 2024. Lo spettacolo di Luxuria, "Princesa", scritto e diretto da Fabrizio Coniglio, si ispira alla storia vera della persona resa nota dalla celebre canzone di Fabrizio De Andrè e si basa su lettere e testimonianze autentiche. Venerdì alle 18 l'inaugurazione sarà accompagnata dalla musica delle Ripercussioni sociali che ospiteranno due artisti della International Palestinian Youth League, i chitarristi Jalal Qufaisha e Adham Jamjoum. La musica sarà anche protagonista la sera sul palco centrale del Porto Antico con il concerto del gruppo Hysterrae, formato da tre artiste, un polistrumentista iraniano e un producer di musica elettronica, che nel loro sound uniscono Iran, Salento e Campania, dub e dance: sono Cinzia Marzo (voce, tamburello), Irene Lungo (voce), Silvia Gallone (voce, percussioni, scacciapensieri), Pajman Tadayon (tar, daf) ed Emanuele Flandoli (elettronica). Com'è nelle caratteristiche del Suq, ogni giornata lascia spazio agli incontri e alle conversazioni. Alle 19 'Dialoghi sulla mistica: il bene comune nella spiritualità mediterranea', dedicato a un ragionamento interreligioso che integri scienza e spiritualità, guardando alle radici storiche che uniscono tutto il Mediterraneo. Ne parlano Gloria Samuela Pagani (Università del Salento) e Francesco Leccese (Università della Calabria), introdotti da Simohamed Kaabour, ideatore di Pontos - Euromediterraneo in dialogo festival, con la cui collaborazione è stato organizzato l'incontro. Il programma generale del Suq è consultabile al sito https://www.suqgenova.it/suq-festival/suq-festival-2024



