Teatro Nazionale Genova, presentata una stagione 'col botto'

Inizierà con il "botto" la nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova. Il 12 ottobre al Teatro Ivo Chiesa dove verrà proposto un doppio spettacolo fra prosa e lirica a firma Davide Livermore. Si partirà con 'Il giro di vite', capolavoro di Henry James in un inedito adattamento in prosa firmato da Carlo Sciaccaluga e si proseguirà (grazie alla collaborazione con il Carlo Felice) con la straordinaria opera omonima ispirata a James di Benjamin Britten che manca da Genova dal 1978.

Fra i protagonisti dello spettacolo in prosa Linda Gennari, Gaia Aprea, Aleph Viola mentre la direzione dell'opera musicale sarà affidata a Riccardo Minasi. "Quest'inaugurazione di stagione in musica e in prosa - ha detto Livermore - è mossa dal desiderio profondo di raccontare all'Italia che opera e prosa possono parlarsi, trovarsi, crescere assieme". Stamani è stata presentata la stagione del Teatro dal presidente del teatro Nazionale Alessandro Giglio, lo stesso Livermore e le autorità cittadine. Il cartellone è impegnativo con 70 spettacoli in programma di cui 18 produzioni: diverse le collaborazioni con importanti realtà teatrali e grande attenzione nei confronti delle giovani compagnie. Carlo Sciaccaluga, autore dell'adattamento da James, sarà anche il regista di uno spettacolo di particolare significato per il teatro genovese e per lui in particolare: il 25 marzo metterà in scena "Equus" di Peter Shaffer il lavoro che cinquant'anni fa consacrò il talento registico del padre Marco allora appena ventiduenne. Un passaggio di testimone davvero interessante: «Quello del babbo - ha spiegato Carlo Sciaccaluga - è stato uno spettacolo mitico. A distanza di cinquant'anni sono ormai molti quelli che non lo hanno a suo tempo visto ed è giusto riprendere un testo che è un capolavoro". Fra le altre produzioni del Nazionale nella prima parte di stagione si segnalano 'Roberto Zucco' di Bernard-Marie Koltès, regia di Giorgina Pin (Teatro Modena, dal 30 ottobre), "La traiettoria calante" di e con Pietro Giannini, dedicato al crollo del Ponte Morandi (Sala Mercato dal 26 novembre), "Chi ha ucciso Adriana Lecouvreur?" di e con Elisabetta Pozzi nel centenario di Eleonora Duse (Teatro Modena dal 17 dicembre).

Pozzi sarà anche l'interprete con Mariangela D'Abbraccio e Laura Marinoni di "Un perdente di successo" dedicato a Giorgio Albertazzi nel centenario della nascita (Teatro Ivo Chiesa, 4 novembre).



