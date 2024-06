Feriti a coltellate soccorsi in una mansarda a Celesia

Due persone con ferite da arma da taglio sono state ricoverate al San Martino di Genova in codice rosso. Ieri sera poco dopo le 22 gli operatori della Croce rossa e della Croce verde di Cogorno e Carasco e i vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli. Sono stati i vigili del fuoco di Chiavari a recuperare i feriti che si trovavano in una mansarda inaccessibile ai sanitari. I carabinieri della compagnia di Chiavari propendono per una rapina finita male con la fuga dei malviventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA