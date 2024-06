Al Carlo Felice di Genova arriva il 'Barbiere' dei giovani

Aveva 24 anni Rossini quando nel 1816 scrisse (si dice in una ventina di giorni) 'Il barbiere di Siviglia', la storia di quella che può essere considerata il simbolo del teatro comico italiano che gioca sulla contrapposizione generazionale: due giovani innamorati da una parte, due vecchi imbalsamati dall'altra, tutti manipolati da uno dei più furbi servitori del teatro, Figaro. Un'opera 'giovane', insomma, particolarmente adatta a essere interpretata da un cast altrettanto giovane anche se doverosamente di alto livello. 'Il barbiere di Siviglia' andrà in scena venerdì prossimo al Carlo Felice, ultimo titolo della stagione lirica genovese proprio all'insegna dei giovani.

L'allestimento arriva dal Maggio Musicale Fiorentino; la regia di Damiano Michieletto è ripresa da Andrea Bernard. La direzione musicale è affidata a Giancarlo Andretta che coordinerà orchestra e coro del Teatro e un cast formato dai giovani dell'Accademia di alto perfezionamento lirico del Teatro, diretta da Francesco Meli. E' ormai una tradizione che si rinnova, anno dopo anno: il teatro genovese riserva lo spettacolo finale del cartellone ufficiale ai giovani artisti che hanno così l'opportunità di maturare una esperienza professionale autentica e importante. Il pubblico potrà dunque ascoltare Carlo Sgura e Gabriele Barria nella parte di Figaro, Greta Carlino e Giulia Alletto (Rosina), Paolo Nevi e Manuel Caputo (il conte d'Almaviva), Gianpiero Delle Grazie e Willingerd Gimenez (don Bartolo), Davide Sabatino e Antonino Arcilesi (don Basilio), Gabriella Ingenito e Martina Saviano (Berta) e, infine, Ernesto de Nittis (Fiorello) e Angelo Parisi e Franco Rios Castro (un ufficiale).

"La regia di Michieletto - spiega Bernard, autore lo scorso anno della messa in scena di "Don Pasquale" - è nata nel 2005 per l'Accademia di Fiesole ed è stata via via realizzata in vari teatri negli anni successivi. Io la riprendo ora per la seconda volta". I personaggi saranno fortemente caratterizzati con riferimenti alle maschere della Commedia dell'arte: così Bartolo ricorderà Pantalone, Figaro Arlecchino, Rosina Colombina mentre Basilio sarà un lucertolone viscido in costume verde. Dopo la prima di venerdì 14, "Il barbiere di Siviglia" avrà cinque repliche: sabato 15 (ore 15), domenica 16 (ore 15), Martedì 18 (ore 20), mercoledì 19 (ore 20) e giovedì 20 (ore 20).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA