Aggressione nel Genovese, aperto fascicolo per tentato omicidio

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per tentato omicidio per l'aggressione subita da Angelo Imporzani di 65 anni e dalla compagna Karin Dupres di 62 anni feriti nella loro mansarda a san Colombano Certenoli (Genova) a colpi di machete. L'aggressione, avvenuta nella tarda serata di ieri, è stata particolarmente efferata: entrambi sono ricoverati in rianimazione al Policlinico San Martino, con prognosi riservata.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno rilevato i filmati della videosorveglianza comunale. Al momento si sospetta una rapina cruenta oppure una vendetta privata. I due sono stati trovati in mansarda accanto alla carcassa del loro cane ucciso probabilmente con la stessa arma. Gli autori dell'aggressione hanno rubato solo la Fiat 500 di proprietà di Imporzani probabilmente per agevolare la fuga. Secondo quanto appreso i carabinieri hanno rinvenuto un grosso sacco nero contenente della pellicola e alcune tracce che testimoniano come la coppia sia stata osservata e seguita per qualche giorno.



