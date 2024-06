Premio Andersen, Eleonora Traverso vince con 'Sopra le righe'

Eleonora Traverso, di Milano, con la fiaba inedita nella categoria adulti "Sopra le righe" è la vincitrice della 57 esima edizione del premio letterario dedicato a Hans Cristian Andersen la cui premiazione si è svolta questa mattina a Sestri Levante (Genova). Per la stessa categoria è stata segnalata la fiaba scritta da Daniela Calamai; per gli scrittori professionisti ha vinto la fiaba "Giacomino nel regno delle anguane" di Raffaella Benetti, segnalata l'opera di Lidia Del Gaudio; per la fiaba in lingua straniera vincitrice è Anzhalika Razumava di Minsk in Bielorussia; il trofeo Baia delle Favole è andato a Valeria Angela Pisi. Nella speciale categoria degli illustratori al primo posto si è classificata Chiara Zuin e segnalata l' illustrazione di Edlira Myrsela.





