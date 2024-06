Auto finisce in mare in porto a Lavagna, gravi madre e bimbo

Un'auto sulla quale si trovavano padre madre e un bimbo è finita in mare nel porto turistico di Lavagna. In codice rosso il piccolo trasportato in elicottero al Gaslini dopo una prima rianimazione e ricovero in gravi condizioni per la madre al nosocomio di Lavagna. È successo oggi pomeriggio e né la dinamica né i particolari sono ancora ben chiari. Scattato l'allarme sul posto mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco, il 118, carabinieri e capitaneria di porto.



