Al Liguria Pride a Genova camion diritti di Cgil-San Benedetto

Torna PatriarcOUTTruck, il camion dei diritti di Cgil e Comunità San Benedetto al Porto.

L'appuntamento è per sabato 8 giugno a Genova alla partenza della parata del Liguria Pride. "E' ancora tristemente necessario scendere in piazza per chiedere che i diritti acquisiti non vengano messi in discussione, ma anche per affermarne di nuovi che, a differenza di altri paesi, l'Italia non applica. Politiche sulla famiglia, sulla genitorialità, discriminazioni di genere e sul lavoro, sono solo alcuni dei temi sui quali il nostro Paese sconta una evidente arretratezza che il Governo di centro destra alimenta. Per Cgil e Comunità di San Benedetto al Porto la centralità dei diritti di tutti si manifesta con la realizzazione di un modello di società inclusiva al passo con i tempi" scrivono in una nota Cgil Genova e Liguria Comunità di San Benedetto al Porto.



