Accoltella rivale e tenta di investirlo, arrestato 22enne

Un 22enne è stato arrestato dalla polizia a San Bartolomeo al Mare (Imperia) con l'accusa di tentato omicidio in concorso con altri tre giovani denunciati in stato di libertà per il medesimo reato. I fatti risalgono alla notte del 2 giugno scorso e teatro della vicenda è una discoteca. Dopo una lite per futili motivi avvenuta all'interno del locale il gruppo di amici, composto dai quattro giovani, ha aggredito due uomini di 33 e 37 anni.

Uno dei quattro in particolare ha accoltellato il trentatreenne sferrando numerosi fendenti diretti a più parti del corpo e al termine dell'aggressione ha tentato di investire entrambi con la propria auto. I due feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. In poco tempo sono scattate le indagini della polizia giudiziaria e uno degli autori è stato rintracciato all'ingresso del casello autostradale di San Bartolomeo al Mare, mentre tentava di fuggire con al seguito un cospicuo quantitativo di denaro e il coltello probabilmente utilizzato per l'aggressione.



