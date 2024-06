Scarpe a terra contro corruzione davanti Consiglio Liguria

Decine di scarpe sparse per terra e cartelli con scritto 'la corruzione fa sparire le persone comuni': è il flash mob davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria organizzato dall'associazione 'Genova che osa' nel giorno della seduta dell'assemblea legislativa con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con scritto "contro mafia e corruzione in politica". "Abbiamo raccolto più di 20mila firme per chiedere le dimissioni di Toti. - spiega un manifestante - Vogliamo un'economia democratica e inclusiva per garantire buoni lavori e tutelare l'ambiente. Le dimissioni di Toti non bastano ma sono il primo passo".



