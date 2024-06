Ruba collanina a un giovane disabile e la vende al 'compro oro'

Ha rubato la collanina con due ciondoli di particolare valore affettivo a u giovane disabile e l'ha venduta a un 'compro oro' ma è stato individuato e arrestato dagli uomini della squadra mobile della Spezia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip De Bellis.

Il ragazzo, 23 anni, ha approfittato dello stato di disabilità del coetaneo e con una scusa è riuscito a sfilargli la collanina d'oro. Le indagini subito avviate dalla Squadra Mobile, anche attraverso la visione delle telecamere comunali e private, permettevano di cristallizzare il reato denunciato, appurando che l'autore poteva essere identificato nel soggetto indicato dalla vittima, già noto alle forze dell'ordine. Gli accertamenti presso i "compro oro" della città hanno permesso di recuperare il gioiello che l'indagato subito dopo la commissione del reato aveva venduto realizzando poco meno di 500 euro. Da qui la contestata condotta di autoriciclaggio. La collanina e i ciondoli recuperati sono stati restituiti alla vittima.

Nei giorni successivi il ragazzo denunciato ha ulteriormente vessato la sua vittima come atto di ritorsione per averlo denunciato. Vista la gravità delle condotte l'autorità giudiziaria ha emesso ordinanza restrittiva nei confronti del ventitreenne, eseguita ieri pomeriggio. Al ragazzo sono contestati i reati di furto aggravato, auto riciclaggio e violenza privata.



