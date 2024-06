Migranti: attracca a Genova nave Sea Eye con 51 persone a bordo

Ha attraccato nel porto di Genova la nave ong 'Sea Eye 4' battente bandiera tedesca con 51 migranti a bordo salvati in acque maltesi. L'imbarcazione ha ormeggiato presso il ponte Colombo davanti alla lussuosissima nave da crociera 'Celebrity Ascent' con mille invitati a bordo affittata dal magnate indiano Mukesh Ambani per una tappa delle nozze da sogno del figlio, Anant con Radhika Merchant, organizzata a Portofino. I migranti, in prevalenza adulti provenienti da Gambia Nigeria, Senegal e Ghana, sono in condizioni di salute stabili Ad accoglierli sulla banchina la croce rossa, le forze dell'ordine e il personale della Prefettura di Genova. All'imbarcazione proveniente dal porto di Ravenna, dove ha effettuato una sosta, è stato assegnato lo scalo del capoluogo ligure per lo sbarco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA