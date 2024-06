Palmaria, proteste sotto sede Consiglio comunale Portovenere

Presidio di protesta oggi pomeriggio davanti alla sede del Comune di Porto Venere, dove si stava svolgendo il consiglio comunale. Il presidio è stato organizzato dalle associazioni ambientaliste spezzine che sono sempre state critiche sugli interventi e sui progetti portati avanti dall'amministrazione di Portovenere a guida Matteo Cozzani in merito in particolare al masterplan dell'isola Palmaria. Cozzani, ex capo di gabinetto della giunta regionale, è coinvolto nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria e accusati di corruzione aggravata dall'aver agevolato la criminalità organizzata. "Revocate in autotutela la svendita dei nostri beni", "Fate rinascere il Parco, tutelate l'isola Palmaria e il sito Unesco", alcuni dei messaggi contenuti nei cartelli rivolti all'amministrazione attuale e alla sindaca Francesca Sturlese, ex vicesindaca dell'amministrazione Cozzani, a cui viene chiesto un segno di discontinuità rispetto alle azioni intraprese in passato nella gestione dei beni e del territorio.



