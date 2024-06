Alle Cinque Terre torna 'Un mare di discorsi' di Vergassola

Un festival itinerante, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, per parlar di cultura, sport, sostenibilità. Torna 'Un mare di discorsi', l'evento giunto alla terza edizione e che quest'anno conterà su ospiti come Elio, Pif, Cecilia Sala, Carlo Lucarelli, Dargen D'Amico, Casino Royale, Nicola Gratteri, Brenda Lodigiani, Totò Schillaci, Gene Gnocchi, Mannarino e molti altri. Gli appuntamenti si svolgeranno all'aperto, tra giugno e settembre alle Cinque Terre ma anche a Porto Venere, sull'isola Palmaria, alla Spezia, nel borgo di Campiglia, con un numero massimo di 300 spettatori.

Direttore artistico della kermesse il comico spezzino Dario Vergassola.

Lo spirito della manifestazione è quello di coniugare appuntamenti culturali di qualità e rispetto per la cornice naturale, spiega la presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi: "Questo festival non è solo un evento culturale, ma un'esperienza integrata che pone al centro la bellezza e l'unicità dei luoghi e ospiti di altissimo livello.

Le piazze, i sentieri, il mare diventano il teatro di questa manifestazione in cui natura e cultura coesistono in sinergia e si esaltano a vicenda". L'evento è sostenuto dalla Fondazione Carispezia. Accanto agli eventi per gli adulti, tanti appuntamenti dedicati ai bambini, con 'Un mare di discorsini' che proporrà teatro, laboratori esperienziali, attività, radio e giochi. In calendario anche appuntamenti del Parco Letterario Eugenio Montale, con passeggiate naturalistico-poetiche a Monterosso al Mare.



