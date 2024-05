Sampdoria, accordo con Ferrero ma lui smentisce

Mancherebbe soltanto l'ufficialità del Tribunale di Milano, attesa nei prossimi mesi, ma la fumata bianca per potere iniziare l'era di Matteo Manfredi sul ponte di comando della Sampdoria ci sarebbe. Secondo quanto ha fatto trapelare la società, a Milano è stato siglato l'accordo tombale con l'ex proprietà della società blucerchiata, Massimo Ferrero.

Ma lo stesso Ferrero in una intervista smentisce.

"Oggi hanno fatto una pappetta tra di loro, a me non hanno firmato il contratto e mi citano ancora. L'era di Ferrero non è finita, finirà quando Manfredi presidente mi paga" ha detto l'ex patron in una videointervista con il giornalista Bargiggia.

Da quello che filtra a Genova, invece, dopo lo stesso Ferrero, oggi ha messo la firma anche Gianluca Vidal, trustee del trust in cui era incastonata la Sampdoria. In questo accordo si scrive la parola fine a tutte le pendenze, ancora aperte, soprattutto legali, con Ferrero, e Manfredi acquisirà anche le azioni che erano di proprietà dell'imprenditore romano. Come detto, l'ufficialità arriverà probabilmente in autunno quando il Tribunale di Milano certificherà l'intesa sottoscritta.

Intanto il club si sta muovendo sul fronte societario per rinforzare la squadra dirigenziale, obiettivo trovare una figura da affiancare al direttore sportivo Andrea Mancini. Entro fine settimana potrebbe essere ufficializzato il nome, in pole Giovanni Rossi che ha appena lasciato il Sassuolo dopo molti anni di militanza alla corte della famiglia Squinzi.



