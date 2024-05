"Solo Toti è nelle condizioni di dare una risposta compiuta perchè solo lui conosce la verità ed è una persona che ha a cuore i suoi cittadini, lui è nella posizione di valutare cosa sia meglio per loro. Io finchè non ho tutti gli elementi non posso dare una risposta seria a questa domanda". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di In mezz'ora su RaiTre parlando dell'inchiesta di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA