Lega, 'manifesto capovolto su bus, candidati a testa in giù'

Il viceministro della Lega Edoardo Rixi denuncia in un post "scritte offensive e diffamatorie contro candidati della Lega Salvini premier, compreso un cartello a testa in giù sugli autobus di Genova". Ieri pomeriggio per alcune ore, denuncia la Lega, "un autobus ha circolato per la città con una pubblicità elettorale del Carroccio montata al contrario, con le foto di due candidati e di Rixi a testa in giu". La Lega ha scritto una lettera all'azienda pubblica Amt per chiedere chiarimenti. E' "un attacco ai valori di rispetto e confronto civile - denuncia Rixi -. Invitiamo le autorità a intervenire per individuare i responsabili".

L'azienda pubblica dei trasporti di Genova, Amt, ha spiegato all'ANSA che appena è stata ricevuta la notizia del manifesto elettorale montato capovolto su un bus della linea 38, con le foto di due candidati e del viceministro Rixi a testa in giù, sono state subito attivate le procedure per rimediare alla situazione e scoprire gli autori del gesto. E' stato subito avvertito il gestore della parte pubblicitaria, la ditta Igp Decaux, per sistemare il manifesto in modo corretto, ed è stata avviata una indagine interna per capire come sia potuto accadere e risalire ai responsabili. Secondo la denuncia della Lega, l'autobus con i volti a testa in giù dei candidati Bruzzone e Rosso e di Rixi, ha circolato a lungo ieri pomeriggio nella zona compresa tra la stazione di Genova Principe, il quartiere Dinegro e quello di Granarolo, sulle alture della città. Le indagini sono svolte per cercare di capire se il manifesto sia stato montato già capovolto prima di uscire dalla rimessa dei bus oppure se sia stato posizionato al contrario durante una sosta ad un capolinea.



