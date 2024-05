Amt, messo a posto manifesto Lega montato capovolto

Amt ha fatto sapere che il manifesto montato capovolto ieri su un bus della linea 38 a Genova è stato rimesso a posto e montato nel modo giusto. Una foto lo ritrae sistemato sulla parte posteriore del mezzo con in evidenza le foto di due candidati alle europee della Lega, Rosso e Bruzzone, e quella del viceministro Rixi. Prosegue l'indagine interna per scoprire l'autore del gesto. Il bus ha girato per ore ieri in città con le foto dei tre esponenti della Lega a testa in giù, ha denunciato oggi il partito di Salvini.



