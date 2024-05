Genoa batte Bologna, ma al Ferraris festeggiano tutti

Il Genoa vince l'ultima gara della propria stagione ma a far festa è anche lo sconfitto Bologna. La squadra di Gilardino conquista i tre punti grazie alle reti di Malinovskyi e Vitinha, una per tempo, mentre gli uomini di Thiago Motta si godono la qualificazione in Chamapions League e vengono comunque festeggiati dagli oltre mille tifosi che li hanno seguiti a Genova.

Spazio a chi ha giocato meno e tanti cambi tra Genoa e Bologna che chiudono la stagione in un Ferraris sold out.

Vitinha e Gudmundsson guidano l'attacco dei padroni di casa mentre Thiago Motta risponde con Castro prima punta nel 4-1-4-1 con Saelemaekers ed Orsolini sugli esterni.

Ultima della stagione tra due formazioni che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi ma nessuna intenzione di rilassarsi. E' gara vera sin dal fischio d'inizio. Entrambe vogliono vincere e lo si vede dai ritmi subito alti. Parte bene il Genoa che al 13' trova il gol del vantaggio. L'azione nasce da un recupero caparbio di Gudmundsson sulla trequarti, l'islandese apre centralmente per Frendrup che appoggia a sinistra per Martin. Lo spagnolo entra in area ma invece di tirare appoggia per l'accorrente Malinovskyi che appena dentro l'area lascia partire un rasoterra di precisione che colpisce il palo ed entra in rete.

Il Bologna reagisce e inizia a macinare gioco ma rischia di subire al 24' per una disattenzione di Lucumi che perde il pallone al limite, la raccoglie Vitinha ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Due minuti dopo la squadra di Thiago Motta sfiora il pareggio grazie a Fabbian che di testa sfrutta un cross al bacio di Orsolini ma colpisce il palo.

Nel finale ancora Vitinha protagonista con un bello scatto in diagonale che lo porta al tiro in area ma la conclusione è alta.

Al rientro dagli spogliatoi Bologna subito vicino al pareggio con Fabbian che conclude di potenza dal limite ma Leali blocca a terra. La squadra di Thiago Motta vuole il pareggio ma così si scopre e al 14' arriva il raddoppio dei padroni di casa.

Contropiede di Gudmundsson che apre a destra per Vitinha, diagonale a scavalcare Ravaglia e palla in rete. Il Bologna prova a reagire ma il possesso palla è lento e non basta ad impensierire la squadra di Gilardino.

I due tecnici iniziano così la consueta girandola di cambi con Gilardino che regala minuti tra gli altri a Strootman, alla gara d'addio con il Genoa, mentre Motta inserisce Odgaard e Karlsson senza però troppi risultati. Cambi che coinvolgono negli ultimi minuti anche i portieri con Bagnolini (Bologna) e Sommariva (Genoa) entrambi all'esordio in serie A.

E in pieno recupero prima Bagnolini nega il gol ad Ekuban poi sulla ribattuta da buona posizione Gudmundsson spara alto. E' l'ultima emozione, poi grande festa per tutti.

Nel finale i saluti delle due curve ai giocatori con Thiago Motta, promesso alla Juventus per la panchina dei bianconeri, che commosso abbraccia i suoi calciatori per l'ultima volta.





