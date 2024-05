Musica, al festival di Cervo Servillo, Dindo e Cassone

Ventuno spettacoli ospitati in cinque sedi diverse e un programma variegato, dalla musica da camera alla canzone d'autore, dal jazz alla musica etnica.

Questo in sintesi il cartellone della 61° edizione del Festival Internazionale di musica da camera di Cervo che è stato illustrato questa mattina.

"Il nuovo cartellone - ha spiegato Michel Balatti, direttore del festival - sarà composto da 21 spettacoli che si svolgeranno in 5 diverse sedi di altissimo pregio artistico e paesaggistico. Si alterneranno sui palcoscenici 64 artisti provenienti da tutto il mondo". Il cartellone si aprirà il 12 luglio in piazza dei Corallini con un omaggio a Lucio Battisti, in collaborazione con il Club Tenco. Fra gli interpreti l'attore Peppe Servillo e i musicisti Fabrizio Bosso e Rita Marcotulli. Diversi saranno gli appuntamenti di richiamo nell'ambito della musica da camera. Basti ricordare il violoncellista Enrico Dindo con la pianista Monica Cattarossi (19 luglio) o la tromba Gabriele Cassone protagonista di un articolato spettacolo dal titolo "Interstella" (23 luglio) e, inoltre i giovani talenti emergenti, vincitori di Concorsi con i quali Cervo mantiene un rapporto di collaborazione da diversi anni: il pianista Marek Kozák (3° Premio Géza Anda, 24 luglio), il violinista Simon Zhu, (Premio Paganini, 2023) e il violoncellista Stanislas Kim (Primo Premio International Klaipeda David Geringas Cello Competition 2023, 6 agosto) ai quali si aggiunge il pianista italiano Alexander Gadijev (28 agosto) vincitore del secondo premio allo "Chopin" di Varsavia nel 2021. Da anni poi il Festival di Cervo ospita giovani artisti in residence: quest'anno si esibiranno il Dynamis Piano Quartet, (16 luglio) e il Caerus Ensemble (8 agosto a Lingueglietta e il 9 a Cervo). Uscendo dall'ambito classico, si può ricordare la performance di Gegè Telesforo con la sua band (16 agosto). Infine da segnalare il 13 giugno l'XI edizione di 'Cervo ti Strega': sulla piazzetta dei Corallini, presentati dal giornalista Luca Telese ci saranno i cinque finalisti del prestigioso premio letterario Strega.



