Auto precipita per 40 metri nel torrente Malvaro, illesi

Un'auto con due persone a bordo è precipitata da un pendio per 40 metri nel torrente Malvaro nel comune di Lorsica (Genova) in val Fontanabuona lungo la strada provinciale 23. Illesi l'uomo e la donna coinvolti nell'incidente.

Il veicolo, su cui dormivano le due persone, era parcheggiato in una piazzola stradale quando il freno a mano ha ceduto facendolo cadere verso la scarpata nel bosco, dove si è ribaltato un paio di volte concludendo la corsa sulle ruote ma dentro il letto del torrente.

La coppia ha chiamato autonomamente i soccorsi. I carabinieri sono riusciti a individuare il luogo dell'incidente, un ripido pendio ricco di vegetazione. I vigili del fuoco attraverso un sentiero circa duecento metri più a monte sono riusciti a salvare le due persone e il cane maremmano che era con loro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA