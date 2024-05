Torna la Genova BeDesign week, 4 archistar presenti

Un'esposizione diffusa di opere di design all'interno dei palazzi storici di Genova che quest'anno ha coinvolto 166 espositori in 110 location nel 'distretto del design' del centro storico con fulcro in Piazza Giustiniani e 122 eventi musicali, incontro e conferenze. Sono questi i numeri della Genova BeDesign week la manifestazione del design a cielo aperto arrivata alla quinta edizione, che si terrà dal 22 al 26 maggio 2024. "Genova si prepara ad ospitare un'edizione ancora più ricca di contenuti e novità ma sempre con gli stessi obiettivi - spiega Elisabetta Rossetti, presidente del Dide_Distretto del Design di Genova - valorizzare il territorio attraverso la creatività del design e diventare sempre più evento di qualità grazie agli espositori e ad iniziative collaterali come l'anteprima del Design Festival. Con uno sguardo sempre attento rivolto ai giovani, in particolare ai professionisti under 35, grazie al concorso che dallo scorso anno li vede protagonisti". Il nuovo tema sarà il design in movimento con quattro nuovi percorsi da vivere per riflettere sulla capacità di adattamento, rispondere alle sfide contemporanee e adottare nuove tecnologie, materiali o processi creativi, e con la presenza di quattro archistar del panorama internazionale: Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Clara Bona e Luca Molinari



Riproduzione riservata © Copyright ANSA