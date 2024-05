Coop Liguria chiude il 2023 con oltre 10 milioni di utile

Coop Liguria chiude il 2023 con un fatturato di oltre 854 milioni, il 96,6% del quale restituiti alla collettività, un utile pari a 10,4 milioni, investimenti per oltre 39 milioni, 400.000 soci (un ligure su quattro), 69 milioni di vantaggi erogati ai soci e l'ottenimento di una nuova certificazione per la parità di genere. Sono i dati dell'ultimo bilancio della cooperativa attiva nel settore della grande distribuzione organizzata illustrati a Genova dal presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

"Nonostante un'inflazione rimasta su livelli molto alti e addirittura cresciuta nel comparto alimentare, Coop Liguria nel 2023 ha confermato i risultati economici positivi raggiunti negli ultimi anni, - rimarca Pittalis - continuando a impegnarsi per tutelare il potere d'acquisto di soci e clienti e per dare attuazione alla sua idea di convenienza a 360 gradi che riguarda tutti: soci, consumatori, lavoratori, produttori, territorio e società civile".

Il fatturato di Coop Liguria nel 2023 è cresciuto del +2,53% rispetto al 2022. Il patrimonio netto è arrivato a 779 milioni e a 793 milioni il patrimonio consolidato. A fine 2023, gli occupati medi annui del Gruppo Coop Liguria erano 2.736, compresi 70 under 30 assunti in corso d'anno come apprendisti.

Ai lavoratori sono stati corrisposti 1,2 milioni di euro di retribuzione aggiuntiva legata ai risultati raggiunti l'anno precedente e sono state erogate più di 80.000 ore di formazione.

Gli investimenti hanno riguardato anche il servizio di spesa online, disponibile in quasi tutti i principali Comuni della Regione, con l'installazione di nuovi punti di consegna della spesa ordinata online Coop Drive e Coop Locker. Coop Liguria ha continuato a lavorare per dare attuazione al Piano triennale di ammodernamento e sviluppo 2023-2025, che prevede un investimento complessivo di 100 milioni.



