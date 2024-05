Rimborso quote depurazione a Genova, intesa Iren-consumatori

Sono proseguiti per diverse settimane gli incontri fra le diverse società del Gruppo Iren che gestiscono il servizio idrico in provincia di Genova e le associazioni dei Consumatori per definire l'iter della restituzione dei canoni di depurazione ai clienti residenti nei Comuni non dotati di tale servizio. "La necessità di restituire la quota di depurazione deriva da una recente sentenza che ha sancito il principio per cui la stessa non è dovuta se l'utenza non è allacciata a un impianto dotato di trattamento completo dei reflui", si legge nella nota di Iren.

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa per agevolare i cittadini nella presentazione delle domande di adesione - ha spiegato Fabio Giuseppini, ad di Ireti che ha firmato protocollo -. Le modalità per procedere con le domande di adesione saranno riportate sui siti internet del gruppo Iren. "Ireti e le società del Gruppo che hanno la responsabilità della gestione del servizio idrico si sono da subito attivate, non appena promulgata la sentenza, per esentare dal canone gli aventi diritto".



