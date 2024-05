Maxi rogo doloso di scooter a Genova: 5 anni per mandante

La giudice per l'udienza preliminare Carla Pastorini ha condannato a 5 anni di reclusione Antonino Basile, il meccanico accusato di essere il mandante del maxi rogo di motorini dell'ottobre corso davanti alla facoltà di Architettura nel centro storico di Genova. Il processo si è svolto con rito abbreviato.

Basile, 63 anni, difeso dall'avvocato Vittorio Pendini, era stato arrestato a febbraio su ordinanza di custodia cautelare subito dopo l'arresto dell'esecutore materiale dell'incendio, il 52enne senza fissa dimora Amaur El Bahi, che per l'incarico era stato pagato 200 euro.

Obiettivo del raid incendiario era la vespa Px di una donna - assistita dall'avvocato Riccardo Passeggi - a cui qualche tempo prima Basile aveva montato un motore rubato. Lei lo aveva scoperto e denunciato. Nel rogo erano stati coinvolti altri tredici scooter. Proprio la confessione del 52enne aveva incastrato Basile che forse in quel modo pensava di nascondere le prove del precedente reato. La sentenza è stata pronunciata oggi dalla gup Carla Pastorini, che ha anche condannato a 3 anni di carcere El Bahi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA