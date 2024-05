Gaslini, un libro per sostenere famiglie con bimbi incurabili

Sono attorno ai 4mila in tutta la Liguria i pazienti pediatrici colpiti da malattie rare, bambini e ragazzi affetti da patologie inguaribili che, oltre alle cure ospedaliere, necessitano di una forte rete sociale di assistenza perché le maggiori complessità sono all'interno delle case, dove le patologie devono essere gestite nel tempo. In prima linea l'associazione Maruzza Regione Liguria ODV (AMaRLO) che anni si dedica al sostegno di bambini affetti da patologie inguaribili e delle loro famiglie che portano avanti diverse iniziative per sostenere la rete di assistenza alle famiglie. "Noi siamo le famiglie perché la nostra associazione oltre a medici, infermieri e volontari - spiega la presidente Maria Teresa Castelli - è formata soprattutto dai genitori dei ragazzi con patologie inguaribili. I nostri progetti sono rivolti alla famiglia, facciamo sostegno psicologico, abbiamo infermiere ed educatrici che accudiscono per qualche ora i ragazzi, o le domeniche in piscina, dove possono partecipare anche gli amici, per creare un ambiente inclusivo".

Tra i volontari c'è anche chi segue l'associazione a distanza come lo scrittore Claudio Chiavari, che ha raccontato queste famiglie nel libro "Un mondo più migliore" e che ha scelto di devolvere l'intero ammontare dei diritti d'autore dello scrittore all'associazione. "Questo romanzo vuole essere un ponte tra mondi diversi - spiega Chiavari - dimostrando come la vicinanza e la cura possano realmente fare la differenza nella vita dei più fragili. La narrazione si snoda attraverso le sfide e le gioie quotidiane di chi vive ai margini dell'inclusione sociale, offrendo un messaggio di speranza e di amore incondizionato". Alla presentazione hanno preso parte anche Raffaele Spiazzi, direttore sanitario del Giannina Gaslini, Luca Manfredini, direttore "Guscio dei Bimbi - Chiara Luce Badano" del Giannina Gaslini e Maria Elena Tramelli, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Teglia.



