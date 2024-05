Interrogatori di garanzia di Matteo Cozzani e di Roberto Spinelli

Iniziato l'interrogatorio di garanzia di Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere ed ex capo di gabinetto di Giovanni Toti, indagato nell'ambito dell'inchiesta che ha terremotato la politica ligure. Cozzani, indagato dalla procura spezzina per corruzione e turbata libertà degli incanti e ai domiciliari, è arrivato a palazzo di giustizia della Spezia poco prima delle 9 accompagnato dall'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo. Prima era stato il fratello Filippo Cozzani a presentarsi accompagnato dall'avvocato Luca Bicci.

In tribunale a Genova anche l'interrogatorio di garanzia di Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, indagati nell'ambito dell'inchiesta ligure. Aldo Spinelli, che si era presentato davanti al gip Paola Faggioni sabato scorso (interrogatorio di garanzia saltato per un errore della cancelleria che non ha inviato la convocazione via pec agli avvocati dell'imprenditore) verrà interrogato stamani alle 12.30.



Bucci: "Gioco al massacro, io non ci sto" - "Non ho motivo per pensare di essere coinvolto, e in ogni caso devo rimanere al mio posto di sindaco. Ma potrei anche decidere di dimettermi. Come disse Oscar Luigi Scalfaro, al quale non oso certo paragonarmi, a questo gioco al massacro io non ci sto. Chiedo chiarezza, anche sulla mia posizione". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Genova Marco Bucci. "Non vedo l'ora di poter parlare con i magistrati. Sono disponibile a discutere di ogni aspetto che riguarda la mia persona e la mia attività" sottolinea. Alla domanda 'Si sente tradito da qualcuno?' risponde: "Ovviamente. Io sono quello che ci ha messo la faccia con i miei colleghi di Reggio Emilia e Torino per la nomina di Paolo Emilio Signorini al vertice di Iren. Se sono veri certi suoi comportamenti, questo è un grave tradimento della mia fiducia". Su Toti, Bucci aggiunge: "Ho lavorato tanto e bene con il presidente e mi auguro ancora di poter tornare a lavorare con lui. L'ho detto e lo ribadisco. Io non so nulla dei suoi rapporti con le altre persone. Ma se certe cose sono vere, è un problema. Anche per me, a livello personale".

