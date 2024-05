Toti a Signorini: 'la Diga? E' sostanzialmente per Spinelli'

"La Diga (Foranea, l'opera finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)? E' sostanzialmente per Spinelli". Ad affermarlo, in un'intercettazione agli atti dell'inchiesta, è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da martedì nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di corruzione, con l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (l'unico in carcere).

I due, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, stanno commentando il pranzo che Aldo Spinelli (l'imprenditore portuale ai domiciliari e, secondo l'accusa, il principale corruttore di Toti e Signorini) ha avuto con l'ex presidente della Regione Claudio Burlando.

"Signorini riferiva a Toti - si legge nelle carte - che Burlando era intenzionato a sostenere la linea dell'inutilità della nuova diga e Toti commentava che, se Burlando sosteneva questa linea, avrebbe dovuto farlo pubblicamente e che il primo a esserne danneggiato era proprio Spinelli". E sottolinea il governatore: "così impara Spinelli a farci i suoi pranzi, visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli".



Gentiloni: sulla Diga di Genova né preoccupati né rassicurati

"Non commentiamo nel modo più assoluto sviluppi di questo genere, non siamo né preoccupati né rassicurati". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni interpellato in merito all'inchiesta Liguria e alle possibile ripercussioni su un coinvolgimento dei lavori sulla Diga Foranea, che rappresentano il più importante progetto italiano finanziato dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Bonelli: ora Meloni dica qualcosa

"E' giunto il momento in cui Meloni dica qualcosa su questa vicenda". Lo ha affermato a proposito dell'inchiesta sul presidente della Liguria Giovanni Toti, il segretario dei Verdi Angelo Bonelli, nel corso di una conferenza stampa con Nicola Fratoianni per la presentazione del programma di Avs per le europee. "Ci aspettiamo una parola dalla presidente del Consiglio - ha aggiunto - anche rispetto ad un'opera (la diga foranea di Genova ndr) che l'Ispra ha detto che farà collassare la porta e che è stata bocciata dall'autorità Anticorruzione". Richiesto poi di un commento sulle parole del capogruppo della Lega Molinari, che ha definito quelli su Toti solo come "sospetti", Bonelli ha detto: "Nel Paese c'è una questione morale grandissima che il governo non vuole affrontare, Si fanno i lavori senza gare pubbliche. La Diga foranea lo si fa senzxa gara pubblica, e così il Ponte sullo Stretto o l'affidamento per la costruzione in Albania dei centri per migranti".

