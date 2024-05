Comune Genova, Sopraelevata chiusa di notte a maggio e giugno

Per lavori di manutenzione la strada Sopraelevata di Genova sarà chiusa al traffico di notte in alcuni periodi di maggio e giugno. Lo comunica il Comune di Genova spiegando che "automobilisti e motociclisti saranno indirizzati dalla segnaletica verticale, collocata nell'area, verso i percorsi alternativi predisposti".

Le chiusure al traffico avverranno dalle 21.30 alle 5.30 nelle notti indicate: 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 maggio con un divieto di circolazione su entrambe le carreggiate, 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 maggio e 3 - 4 - 5 - 6 - 7 giugno con un divieto di circolazione lungo la carreggiata a monte nella direzione di marcia levante/ponente e 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 giugno con un divieto di circolazione lungo la carreggiata a monte nella direzione di marcia levante/ponente.



