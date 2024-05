Matia Bazar, intitolato a Golzi il teatro di Bordighera

Il teatro del Palazzo del Parco, luogo di eventi culturali e sociali nel cuore della città di Bordighera (Imperia), da oggi porta il nome di Giancarlo Golzi, storico batterista dei Matia Bazar: l'unico ad aver fatto ininterrottamente parte del gruppo, dal 1975, anno della fondazione della band, fino al 12 agosto 2015, giorno in cui morì a causa di un infarto.

Golzi abitava a Bordighera con la sua famiglia e in città era conosciuto, oltre che come artista di fama mondiale, soprattutto per le sue doti umane e il suo impegno nell'associazionismo locale. A nove anni dalla morte, al capitano dei Matia Bazar, vincitore di due festival di Sanremo (1978 e 2002), Bordighera ha intitolato il teatro comunale, fulcro della vita culturale cittadina e in questi ultimi mesi oggetto di un'importante ristrutturazione.

Alla cerimonia erano presenti la famiglia Golzi e tutti i componenti dell'attuale formazione dei Matia Bazar insieme a Piero Cassano, fondatore del gruppo e noto compositore e musicista italiano. Il gruppo ieri sera si è esibito sul piazzale del Capo, alle porte del centro storico, regalando due ore di musica alle migliaia di persone accorse per l'occasione. È stato proprio un emozionantissimo Cassano a tracciare il ritratto di Gianca: "Lui mi ha insegnato che i Matia Bazar non erano solo un gruppo musicale, ma una famiglia", ha detto con la voce rotta dalla commozione dal teatro che da oggi porta il nome "del mio fratellone Giancarlo Golzi".



